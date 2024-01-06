Вашингтон, 6 января, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Глава Пентагона Ллойд Остин провёл четыре дня в отделении интенсивной терапии, сообщает 6 января телеканал NBC со ссылкой на двух неназванных чиновников.

Иван Шилов ИА Регнум Ллойд Остин

«В разгар напряжённости на Ближнем Востоке министр обороны Ллойд Остин был госпитализирован, проведя в том числе четыре дня в отделении интенсивной терапии», — передаёт телеканал.

Отмечается, что его обязанности в это время исполняла заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

Как передавало ИА Регнум, о госпитализации Остина стало известно 5 января. По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, главу минобороны США 1 января доставили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. Диагноз министра не раскрывается.

По словам пресс-секретаря ведомства, глава Пентагона уже идёт на поправку и планирует в ближайшее время приступить к своим обязанностям.