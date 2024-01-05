Вашингтон, 6 января, 2024, 02:11 — ИА Регнум. Главу минобороны США Ллойда Остина госпитализировали с осложнениями после недавно проведённой медпроцедуры, заявил 5 января пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

По его словам, Остина 1 января доставили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после плановой медицинской процедуры.

Шеф Пентагона уже идёт на поправку и планирует приступить к своим обязанностям в ближайшее время, говорится в заявлении Райдера.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2022 года Ллойд Остин переболел COVID-19. Министр во время болезни продолжал работать из дома в онлайн-режиме. В Пентагоне отметили, что от значительных последствий заболевания Остина уберегла вакцинация от коронавируса.