Вашингтон, 7 января, 2024, 22:24 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен не знал о состоянии здоровья шефа Пентагона Ллойда Остина и его госпитализации. Об этом он заявил 7 января в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Я не знал о его проблемах со здоровьем», — сказал Блинкен.

По словам госсекретаря, Остин является выдающимся лидером. Блинкен добавил, что ждёт выздоровления главы Пентагона.

Как передавало ИА Регнум, 1 января министра обороны США Ллойда Остина госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. Диагноз шефа Пентагона не раскрывается. По словам пресс-секретаря ведомства, глава Пентагона идёт на поправку и планирует в ближайшее время приступить к своим обязанностям.

В Пентагоне об этом сообщили лишь через четыре дня. В Белом доме информация о госпитализация Остина вызвала шок. По словам американских чиновников, советник по национальной безопасности Джейк Салливан и другие помощники Белого дома не знали о госпитализации шефа Пентагона, пока об этом не заявила пресс-служба минобороны США. Только после этого Салливан уведомил о произошедшем американского лидера Джо Байдена. Конгресс США узнал об этом примерно за 15 минут до публичного заявления Пентагона. По мнению одного из американских чиновников, это не должно было произойти таким образом.

Американский вице-президент Майк Пенс осудил тайную госпитализацию Остина. Он считает, что скрывать это от Байдена было неприемлемо. Союзники США в Восточной Европе и Израиле находятся в состоянии вооружённых конфликтов, при этом шеф Пентагона выбывает из строя на несколько дней, а главе государства об этом ничего не известно, удивился Пенс.

В свою очередь министр обороны США заявил, что он проходил медицинскую процедуру и всю полноту ответственности за решение о раскрытии информации берёт на себя. Остин добавил, что ему следовало бы должным образом проинформировать об этом общественность.