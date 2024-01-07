Вашингтон, 8 января, 2024, 01:16 — ИА Регнум. В минобороны США рассказали о состоянии здоровья главы ведомства Ллойда Остина, который по-прежнему находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер 7 января заявил, что Остин выздоравливает и находится в хорошем настроении, но о точной дате его выписки из больницы пока неизвестно.

U. S. Central Command Ллойд Джеймс Остин III

«На данный момент у нас нет конкретной даты его выписки», — сказал представитель минобороны, пообещав предоставлять информацию о состоянии здоровья Остина.

Райдер отметил, что шеф Пентагона вечером 6 января дал необходимые указания своим подчинённым. Министр продолжает следить за деятельностью американского ведомства. Кроме того, Остин провёл беседу с президентом США Джо Байденом. Также в течение дня он поддерживал контакты со своим заместителем Кэтлин Хикс и другими военными чиновниками, добавил Райдер.

Как сообщало ИА Регнум, о госпитализации Остина стало известно 5 января. При этом в больницу его доставили в первый день нового года. По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, глава минобороны США проходит лечение в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в связи с возникшими осложнениями после плановой медицинской процедуры. Диагноз министра не раскрывается.

По данным телеканала NBC со ссылкой на двух неназванных чиновников, Остин провёл четыре дня в отделении интенсивной терапии. Его обязанности в это время исполняла заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

О госпитализации министра обороны США не оповестили даже Белый дом и Конгресс. Госсекретарь Энтони Блинкен 7 января заявил, что не знал о состоянии здоровья шефа Пентагона Ллойда Остина.