Киев, 8 января, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Игроки молодёжной сборной Украины по футболу подписали обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону, мэру Парижа Анн Идальго, министру спорта Франции Амели Удеа-Кастере и организаторам Олимпийских игр 2024 года, в котором призвали не допустить к участию в соревнованиях спортсменов из России, сообщило 8 января украинское издание «Трибуна».

IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон

Среди тех, кто подписал письмо, — Михаил Мудрик, игрок лондонского «Челси», ранее принадлежавшего российскому предпринимателю Роману Абрамовичу, отмечается в сообщении.

Подписанты заявили, что некоторые спортсмены из России, получившие лицензии на выступление на Олимпиаде в «нейтральном» статусе (в том числе Владислав Ларин, Заурбек Сидаков и Заур Угуев), якобы поддерживают проведение Россией специальной военной операции на Украине, а потому их должны не допускать к соревнованиям.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в октябре 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России до дальнейшего уведомления. В комитете своё решение объяснили тем, что ОКР включил в свой состав олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

8 декабря МОК объявил о допуске российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. 14 декабря комитет опубликовал релиз, согласно которому лицензии для участия в летней Олимпиаде 2024 года в Париже получили шесть спортсменов из России и пять из Белоруссии.

Исполняющий обязанности министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный в декабре 2023 года заявил, что украинские спортсмены не будут участвовать в Олимпийских играх в случае допуска россиян. При этом он признал, что это решение нанесёт ущерб спортсменам из республики.

Глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт в январе 2024 года сказал, что Киев больше не берёт деньги из фонда солидарности Международного олимпийского комитета. Он отметил, что Украина получала средства, пока спортсмены из России были отстранены от соревнований, но после их допуска Киев посчитал неправильным брать деньги из фонда.

Необходимо внимательно проанализировать условия МОК по допуску спортсменов на Олимпиаду, и если цель комитета — отсечь спортсменов, претендующих на медали, и «обесточить» сборную России, то ехать российским спортсменам на такие соревнования не стоит, заявил в декабре 2023 года президент России Владимир Путин.

Решение МОК отстранить Олимпийский комитет России существенно не меняет положение, в котором сейчас находится российское спортивное сообщество, и является частью политического давления, которое пытаются оказывать на Россию, отмечала в беседе с ИА Регнум депутат Государственной думы, чемпионка ОИ по конькобежному спорту Светлана Журова.