Киев, 30 декабря, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Украинские спортсмены не будут участвовать в Олимпийских играх в случае допуска россиян на турнир. Об этом в интервью «Би-би-си» заявил исполняющий обязанности министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный.

Global Look Press/Peter Kneffel/dpa

«Мы говорим о том, что это наша позиция: мы не будем участвовать в соревнованиях, если туда будут допущены спортсмены, поддерживающие Россию и её режим», ― подчеркнул глава ведомства.

При этом он признал, что это решение нанесёт ущерб спортсменам страны.

«Мы понимаем, что бойкот Олимпиады в принципе будет ударом и по нашим спортсменам. И не исключено, что на следующие Олимпийские игры уже нам предложат выйти в нейтральном статусе», — сказал Бедный.

Он напомнил, что бойкот ОИ-2024 грозит введением санкций против украинских спортсменов.

«То есть это достаточно радикальный шаг», ― добавил и. о. министра.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря МОК объявил о допуске российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Организация также запретила демонстрировать на Олимпиаде национальные флаги и символы России и Белоруссии и отказалась приглашать представителей правительств двух стран.

Изначально в МОК заявили, что квалификацию прошли 11 индивидуальных нейтральных спортсменов ― восемь из России и трое из Белоруссии. Позднее организация обновила эту информацию. По последним данным, речь идёт о шести спортсменах из России и пяти из Белоруссии.

Министр спорта России Олег Матыцин назвал эти условия дискриминационными. Он уточнил, что такой подход наносит ущерб самим Олимпийским играм и является абсолютно неприемлемым.

В августе глава национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены примут участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, даже если на них выступят российские и белорусские спортсмены.

А уже 8 декабря, после решения МОК, и. о. министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что киевские власти не исключают бойкота Олимпийских игр 2024 года. Он уточнил, что этот вопрос решат после консультаций с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны.

В свою очередь, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал Украину не наказывать своих спортсменов бойкотом предстоящей Олимпиады-2024 из-за допуска к участию в соревнованиях спортсменов из РФ в нейтральном статусе.