Лозанна, Швейцария, 8 декабря, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом говорится на сайте организации.

Cao Can/Global Look Press

В сообщении сказано, что до игр будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта, в нейтральном статусе.

Кроме того, организация ввела ряд строгих условий для спортсменов из России и Белоруссии. Так, спортсмены из этих стран будут выступать как «индивидуальные и нейтральные спортсмены (AIN).

«Любой такой индивидуальный нейтральный спортсмен, как и все другие участвующие спортсмены, должен будет соответствовать всем антидопинговым требованиям, применимым к нему в преддверии и во время Олимпийских игр 2024 года в Париже, в частности, тем, которые изложены в антидопинговых правилах международных федераций», — уточняется в материале.

Также к участию в играх будет закрыт доступ для тех, кто заключил контракты с российским или белорусским военными ведомствами.

Кроме того, организация запретила демонстрировать на играх национальные флаги, символы РФ и Белоруссии, а также отказалась приглашать представителей правительств двух стран.

По информации МОК, на данный момент только 11 спортсменов из России и Белоруссии прошли квалификацию на участие в олимпиаде в Париже.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря Ассоциации международных федераций летних и зимних видов спорта призвали не участвовать в турнирах, проводимых в России.

Также представители международных федераций призвали МОК объявить «правомочными» для участия в Олимпийских играх в Париже 2024 года тех нейтральных спортсменов из России, которые прошли квалификацию или будут квалифицироваться.

В конце марта 2023 года глава Международного олимпийского комитета Томас Бах объяснил новые рекомендации по допуску спортсменов из России на соревнования недопустимостью флагов и иных символов на соревнованиях. До соревнований в нейтральном статусе рекомендовалось допустить россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Кроме того, предлагалось запретить присутствовать на мероприятии официальным лицам из РФ.

В ответ на ограничения президент РФ Владимир Путин заявил, что подходы МОК по допуску на Олимпиаду противоречат самой природе спорта, а его отношение к спортсменам из России является «этнической дискриминацией».

Кроме того, Путин заявил, что международные спортивные организации, включая МОК, деградируют из-за политизации мирового спорта и собственной коммерциализации. Глава государства подчеркнул, что ввиду этого создание параллельных спортивных структур неизбежно.