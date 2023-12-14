Москва, 14 декабря, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин заявил, что Министерство спорта и Олимпийский комитет должны принять взвешенное решение по участию российских спортсменов в международных соревнованиях. Об этом российский лидер заявил 14 декабря в ходе прямой линии и большой пресс-конференции.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Если цели МОК — отсечь спортсменов, претендующих на медали, обесточить сборную России, то ехать российским спортсменам, в том числе из ЦСКА, не стоит», — отметил глава государства.

В этой связи президент добавил, что необходимо внимательно проанализировать условия МОК по допуску спортсменов на Олимпиаду.

Говоря о возможном участии спортсменов из России на международных мероприятиях, Путин отметил, что они тренируются годами, и их знают даже без флага.

При этом, как уточнил президент, спортивные решения попадают под влияние политических элит Запада. Путин также напомнил, что спорт вне политики и призван объединять людей.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря МОК объявил о допуске российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. МОК 14 декабря опубликовал релиз, согласно которому лицензии для участия в летней Олимпиаде 2024 года в Париже получили шесть спортсменов из России и пять из Белоруссии.

В России этот шаг МОК назвали дискриминацией. Официальный представитель МИД Мария Захарова 8 декабря заявила, что спортсмены из России будут самостоятельно решать, ехать ли им на летние Олимпийские игры 2024 года.