На Украине заявили об отказе от денег МОК после допуска россиян
Глава НОК Гутцайт: Киев отказался от денег МОК после допуска россиян
Киев, 2 января, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что Киев больше не берёт деньги из фонда солидарности Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает украинское издание «Трибуна».
Гутцайт отметил, что Украина получала средства, пока спортсмены из России были отстранены от соревнований, но после допуска российских атлетов Киев посчитал неправильным брать деньги из фонда.
«Когда их допустили, я предложил исполкому, что если их допускают, то мы не можем брать средства в МОК», — приводит издание его слова.
Как передавало ИА Регнум, 8 декабря МОК объявил о допуске российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Организация также запретила демонстрировать на Олимпиаде национальные флаги и символы России и Белоруссии и отказалась приглашать представителей правительств двух стран.
Изначально в МОК заявили, что квалификацию прошли 11 индивидуальных нейтральных спортсменов ― восемь из России и трое из Белоруссии. Позднее организация обновила эту информацию. По последним данным, речь идёт о шести спортсменах из России и пяти из Белоруссии.
Министр спорта России Олег Матыцин назвал эти условия дискриминационными. Он уточнил, что такой подход наносит ущерб самим Олимпийским играм и является абсолютно неприемлемым.
Исполняющий обязанности министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что украинские спортсмены не будут участвовать в Олимпийских играх в случае допуска россиян на турнир. При этом он признал, что данное решение нанесёт ущерб спортсменам страны.