Киев, 2 января, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что Киев больше не берёт деньги из фонда солидарности Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает украинское издание «Трибуна».

LAURENT GILLIERON /ЕРА/ТАСС

Гутцайт отметил, что Украина получала средства, пока спортсмены из России были отстранены от соревнований, но после допуска российских атлетов Киев посчитал неправильным брать деньги из фонда.

«Когда их допустили, я предложил исполкому, что если их допускают, то мы не можем брать средства в МОК», — приводит издание его слова.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря МОК объявил о допуске российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Организация также запретила демонстрировать на Олимпиаде национальные флаги и символы России и Белоруссии и отказалась приглашать представителей правительств двух стран.

Изначально в МОК заявили, что квалификацию прошли 11 индивидуальных нейтральных спортсменов ― восемь из России и трое из Белоруссии. Позднее организация обновила эту информацию. По последним данным, речь идёт о шести спортсменах из России и пяти из Белоруссии.

Министр спорта России Олег Матыцин назвал эти условия дискриминационными. Он уточнил, что такой подход наносит ущерб самим Олимпийским играм и является абсолютно неприемлемым.

Исполняющий обязанности министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что украинские спортсмены не будут участвовать в Олимпийских играх в случае допуска россиян на турнир. При этом он признал, что данное решение нанесёт ущерб спортсменам страны.