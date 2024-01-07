Москва, 7 января, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России в минувшие сутки перехватили 38 беспилотников ВСУ и шесть крылатых ракет «Нептун», сообщили 7 января в Министерстве обороны.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Перехвачено 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также шесть противокорабельных ракет «Нептун». Кроме того, уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Горобьевка Харьковской области, Спорное, Пески, Горловка Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Лисичанск, Кременная, Макеевка Луганской Народной Республики, Харьково, Орлянское и Пологи Запорожской области», — рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

6 января в Минобороны сообщили, что над северо-западной частью Чёрного моря были уничтожены шесть украинских противокорабельных ракет «Нептун». Днём ранее, 5 января, в ведомстве проинформировали, что средства ПВО уничтожили одну украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над северо-западной частью акватории Чёрного моря.

Ракета «Нептун», вероятно, должна была атаковать корабли Черноморского флота, хотя гипотетически её можно использовать и для ударов по объектам на суше, отмечал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Такие боеприпасы применяются для ударов только по очень важным объектам, добавил эксперт.

7 января в Минобороны также сообщили, что ВС РФ за сутки сбили три самолёта противника — два Су-25 и один Су-27. За сутки были поражены 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. В Николаевской области был поражён склад боеприпасов ВСУ. Потери противника на донецком направлении составили за сутки более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, на южнодонецком направлении — до 130 военнослужащих.