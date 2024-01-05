Москва, 5 января, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Сбитая над Чёрным морем украинская ракета «Нептун» должна была атаковать корабли российского флота, сообщил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

РИА Новости/ Евгений Биятов

«Думаю, если она противокорабельная, значит, они предполагали ее использовать против какого-то из кораблей Черноморского флота. Но в принципе она может стрелять не только по кораблям, но и по суше», — цитирует его Lenta.ru.

По его словам, такие боеприпасы применяются только по очень важным объектам. «Нептун» — это доработанная украинцами советская ракета, это дозвуковая ракета, но, «как всё советские, достаточно серьёзное оружие с дальностью более 200 км», заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 5 января средства ПВО России уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» над северо-западной частью акватории Чёрного моря.

Сегодня в Севастополе воздушную тревогу объявляли трижды. Кроме того, 5 января дважды перекрывали движение по Крымскому мосту. В информцентре по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту призвали граждан сохранять спокойствие и выполнять рекомендации сотрудников транспортной безопасности.

В ночь на 5 января военные киевского режима пытались атаковать БПЛА Крым и Краснодарский край. Российское ПВО перехватило и сбило 36 дронов.