Названа возможная цель сбитой над Чёрным морем украинской ракеты «Нептун»
Эксперт Дандыкин: сбитая над Чёрным морем ракета целилась в суда ВМФ России
Москва, 5 января, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Сбитая над Чёрным морем украинская ракета «Нептун» должна была атаковать корабли российского флота, сообщил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.
«Думаю, если она противокорабельная, значит, они предполагали ее использовать против какого-то из кораблей Черноморского флота. Но в принципе она может стрелять не только по кораблям, но и по суше», — цитирует его Lenta.ru.
По его словам, такие боеприпасы применяются только по очень важным объектам. «Нептун» — это доработанная украинцами советская ракета, это дозвуковая ракета, но, «как всё советские, достаточно серьёзное оружие с дальностью более 200 км», заключил он.
Как передавало ИА Регнум, 5 января средства ПВО России уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» над северо-западной частью акватории Чёрного моря.
Сегодня в Севастополе воздушную тревогу объявляли трижды. Кроме того, 5 января дважды перекрывали движение по Крымскому мосту. В информцентре по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту призвали граждан сохранять спокойствие и выполнять рекомендации сотрудников транспортной безопасности.
В ночь на 5 января военные киевского режима пытались атаковать БПЛА Крым и Краснодарский край. Российское ПВО перехватило и сбило 36 дронов.