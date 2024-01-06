Симферополь, 6 января, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Шесть украинских противокорабельных ракет «Нептун» были уничтожены над северо-западной частью Чёрного моря, сообщили в Министерстве обороны 6 января.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около 17:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельных ракет «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО шесть украинских ракет были обнаружены и уничтожены над северо-западной частью акватории Чёрного моря», — сказано в сообщении ведомства.

5 января в Министерстве обороны сообщали, что средства ПВО России уничтожили одну украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над северо-западной частью акватории Чёрного моря.

Сбитая над Чёрным морем украинская ракета «Нептун», вероятно, должна была атаковать корабли Черноморского флота, хотя гипотетически её можно использовать и для ударов по объектам на суше, отмечал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Такие боеприпасы применяются для ударов только по очень важным объектам, добавил эксперт.

В ночь на 6 января в Министерстве обороны сообщали, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре авиационные управляемые ракеты ВСУ над Крымским полуостровом.

В ночь на 4 января ВСУ также пытались нанести удары по объектам в Крыму авиационными управляемыми ракетами. Российские силы ПВО сбили десять ракет, сообщали в Минобороны. В попытках атаковать Крым были задействованы истребители F-16 НАТО, отмечали авторы Telegram-канала «Военное дело» со ссылкой на осведомлённые источники.