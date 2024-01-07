Николаев, Украина, 7 января, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили склад боеприпасов ВСУ в Николаевской области. Об этом 7 января проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Он отметил, что ракетные войска, артиллерия, беспилотники группировок войск Вооружённых Сил России поразили склад боеприпасов около населённого пункта Коблево Николаевской области, 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 117 районах.

Конашенков добавил, что силы ПВО в течение суток сбили два самолёта воздушных сил Украины. Так, Су-25 был сбит около города Днепропетровск, Су-27 — около города Кривой Рог Днепропетровской области.

Как передавало ИА Регнум, 4 января в Минобороны сообщили, что в районе населённого пункта Жовтневое Харьковской области уничтожен склад с боеприпасами 113-й бригады теробороны.

Конашенков 2 января проинформировал о том, что российские военные нанесли удар по местам хранения ракет и боеприпасов, поставленных Киеву западными странами. Он отметил, что ВС РФ нанесли групповой удар с применением высокоточного оружия большой дальности и БПЛА по украинским предприятиям, которые выпускали ракеты и беспилотники, а также ремонтировали технику ВСУ. Цели находились в Киеве и его пригородах.

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