Москва, 7 января, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки поразили более 100 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, заявил 7 января официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

По его словам, Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск ВС РФ был поражён склад боеприпасов в районе населённого пункта Коблево Николаевской области, а также 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 117 районах.

Кроме того, средства противовоздушной обороны в течение суток сбили два самолёта ВСУ: Су-25 в районе Днепропетровска и Су-27 в районе города Кривой Рог Днепропетровской области.

Как передавало ИА Регнум, 6 января в Минобороны сообщило, что российские военные отразили попытки ракетных атак территории Крыма. Отмечается, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили четыре ракеты ВСУ над Крымским полуостровом.

Российские силы ПВО вечером 5 января перехватили пять беспилотниковВСУ над западной частью акватории Чёрного моря. По информации Минобороны РФ, в 20:00 дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников самолётного типа, которые пытались совершить террористическую атаку на российскую территорию.