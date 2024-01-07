Москва, 7 января, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы России (ВС РФ) за сутки сбили два украинских самолёта — Су-25 и Су-27 в Днепропетровской области. Об этом 7 января проинформировал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Максим Блинов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолёта воздушных сил Украины — Су-25 в районе города Днепропетровск и Су-27 в районе города Кривой Рог Днепропетровской области», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 1 января в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО сбили в районе населённого пункта Великоалександровка Днепропетровской области самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

Кроме того, 5 января в Минобороны также рассказали о нанесении за минувшую неделю 41 группового и одного массированного ударов высокоточным оружием и беспилотниками по центрам принятия решений и объектам военно-промышленного комплекса Украины.

В Минобороны РФ также сообщили, что за неделю были отражены девять атак ВСУ на донецком направлении, пять — на южнодонецком, четыре — на краснолиманском. В указанный период потери противника только на этих трёх направлениях составили более 3500 человек.

2 января в военном ведомстве также рассказали о нанесении группового удара высокоточным орудием большой дальности и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, БПЛА и по ремонту вооружения. Кроме того, удары также наносились по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых Киеву западными странами. Все назначенные объекты были поражены.