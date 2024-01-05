Москва, 5 января, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по центрам принятия решений и объектам ВПК Украины, сообщил 5 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В период с 30 декабря 2023 года по 5 января текущего года Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам», — уточнил он.

Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений Вооружённых сил Украины, формирований националистов и иностранных наёмников.

«Все назначенные объекты поражены», — добавил представитель российского военного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 30 декабря ВСУ с территории Харьковской области нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали.

Президент России Владимир Путин 1 января назвал атаку на Белгород со стороны ВСУ терактом и заявил, что этот теракт не останется безнаказанным. В Минобороны в период с 31 декабря по 5 января сообщали о поражении целого ряда военных объектов ВСУ, а украинские СМИ информировали о десятках взрывов в Киеве и Харькове.

2 января ВС РФ ударили по целям в Киеве. В результате атаки произошёл взрыв на фабрике по пошиву одежды для военных М-Тас, повреждены производственные мощности и складские помещения. В компании заявили, что после установления степени повреждений и нанесённых потерь будет начата отправка имеющихся товаров или возврат средств.

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук подтвердил поражение в Киеве трёх военных заводов. ВС России нанесли удары по КБ «Луч» и военному заводу «Артём», заводу по производству электротехники «Квазар», ремонтному заводу военной техники и заводу «Маяк». Завод «Артём» и КБ «Луч» находятся рядом со станцией метро «Лукьяновская», вестибюль которой, наравне с рядом соседних зданий, получил значительные повреждения.

Поздним вечером 4 января сирены воздушной тревоги предупредили население Украины об опасности с воздуха в восьми областях. Воздушная тревога объявлялась в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях. Также сирены сработали в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.