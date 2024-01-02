Москва, 2 января, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотников, а также ремонту вооружения в Киеве и пригородах. Об этом 2 января проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он рассказал, что удар был нанесён также и по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, которые были поставлены киевскому режиму западными странами. Конашенков уточнил, что групповой удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами. Цель удара достигнута, все объекты поражены, заявил официальный представитель Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, в Киеве ночью 2 января на фоне воздушной тревоги раздались взрывы. По данным киевской городской военной администрации, в городе работала система ПВО. Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Деснянском районе горел обломок беспилотника на открытой местности. В нескольких районах Киева после взрывов пропало электричество. По словам Кличко, после взрывов в некоторых районах Киева вспыхнули пожары.

О взрывах сообщили также в Кировоградской области Украины в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград). Взрывы прогремели в Винницкой области на западе Украины. Также сообщалось о взрывах в Харькове.