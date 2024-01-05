Москва, 5 января, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Девять атак противника отразили российские военные за минувшую неделю на донецком направлении, ВСУ потеряли около 2 тыс. бойцов. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 5 января на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, за период с 30 декабря по 5 января потери украинских войск на этом направлении превысили 1990 человек убитыми и ранеными. Под Донецком подразделения Южной группировки войск отражали атаки противника при поддержке авиации и огня артиллерии.

Кроме того, ВСУ потеряли четыре танка, 17 боевых бронированных машин, в том числе две американских БМП Bradley, а также 64 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее командир группы спецназа группировки российских войск «Юг» с позывным Дон рассказал, что украинские подразделения на некоторых участках отошли от своих позиций под Артёмовском. Он уточнил, что изменения произошли за последние две недели. Если раньше российские военные «летали на два-три километра», то теперь — уже на три-четыре.