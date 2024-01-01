Москва, 1 января, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Силы ПВО в минувшие сутки сбили в районе населённого пункта Великоалександровка Днепропетровской области самолёт Су-27 воздушных сил Украины, сообщили 1 января в Министерстве обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Великоалександровка Днепропетровской области сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины», — рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в минувшие сутки было перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и шесть реактивных снарядов РСЗО «Ураган». Также подразделения ВС РФ уничтожили 46 беспилотников ВСУ на территории Харьковской области, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Херсонской области, отметил Конашенков.

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