Севастополь, 4 января, 2024, 19:54 — ИА Регнум. В Крыму 4 января силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили десять украинских ракет, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

РИА Новости

«4 января около 17:20 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом», — рассказали в военном ведомстве.

Сообщение о воздушной тревоге прозвучало в Севастополе около 16:40 по московскому времени. Позже губернатор города Михаил Развожаев проинформировал, что ВС России отражают атаку ВСУ на Севастополь.

Вместе с тем он призвал севастопольцев и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Кроме того, глава города призвал не снимать и не публиковать работу средств ПВО РФ. Однако позже такие видео стали появляться в соцсетях, на что Развожаев заявил, что пользователи, опубликовавшие их, будут привлечены к ответственности.

«Тех, кто выкладывал видео работы ПВО, которое уже полетело по укропабликам, уже вычисляют органы. Это уголовно наказуемо», — написал в Telegram-канале глава Севастополя.

По предварительной информации, в результате украинской атаки по городу пострадал один человек. Уточнялось, что часть осколков упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот.

Кроме того, осколок попал в дом на улице Глухова, там пострадал один взрослый. Ребёнок, который находился рядом, отделался испугом, к нему была направлена педиатрическая бригада. Осколки также обнаружены в районе Песочной бухты и в Черноречье. Также поступили сообщения об осколках ракеты на улице Генерала Жидилова и на набережной Учкуевки.

«По предварительной информации от жителей, упала сбитая ракета в районе частного сектора за СевГУ (Севастопольский государственный университет. — Прим. ред.) и не взорвалась. Туда выехали спецслужбы для проверки информации», — уточнил Развожаев.

Губернатор города призвал жителей не приближаться к частям сбитых ракет, а тут же передавать информацию об обнаружении экстренным службам по номеру 112.

По словам губернатора, эта атака на Севастополь стала «самой массированной» за последнее время.