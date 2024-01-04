Севастополь, 4 января, 2024, 17:40 — ИА Регнум. По предварительным данным, в результате атаки ВСУ на Севастополь пострадал один человек, сообщил 4 января губернатор города Михаил Развожаев.

Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

«На (улице. — Прим. ред.) Глухова попал осколок в дом. Предварительно один пострадавший. Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. Спасательные службы выехали на место», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Губернатор также призвал жителей и гостей Севастополя сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Прежде всего необходимо не находиться на открытом пространстве, ведь в случае работы ПВО основную опасность представляют осколки, отметил он.

«Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей», — добавил Развожаев.

Как передавало ИА Регнум, ранее, около 16:40 мск 4 января, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога.

Морской и наземный транспорт Севастополя временно прекратил движение. Проезд по Крымскому мосту был временно приостановлен, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

ВС РФ отражают атаку ВСУ на Севастополь, сообщил позднее Развожаев. По предварительной информации, было сбито несколько воздушных целей, отметил он. Все службы приведены в состояние боевой готовности, рассказал губернатор.

Он также сообщил, что спасательная служба города не фиксирует повреждения инфраструктуры. Губернатор призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, доверять только официальной информации, не снимать и не публиковать работу средств ПВО РФ.