Развожаев сообщил, что ВС РФ отражают атаку на Севастополь
Развожаев: ВС РФ отражают атаку на Севастополь, сбито несколько воздушных целей
Севастополь, 4 января, 2024, 17:26 — ИА Регнум. ВС РФ 4 января отражают атаку ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Спасательная служба города не фиксирует повреждения инфраструктуры, отметил Развожаев. Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, доверять только официальной информации, а также не снимать и не публиковать работу средств ПВО РФ.
Как передавало ИА Регнум, ранее, около 16:40 мск 4 января, Развожаев сообщил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога.
Морской и наземный транспорт Севастополя из-за воздушной тревоги временно прекращает движение, заявили, в свою очередь, в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.
Кроме того, проезд по Крымскому мосту был временно приостановлен. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
31 декабря в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. Развожаев призывал жителей и гостей города без необходимости не покидать дома в новогоднюю ночь.
3 января над акваторией Севастополя была сбита ракета. Повреждений городской инфраструктуры зафиксировано не было, сообщал Развожаев.