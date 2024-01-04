Севастополь, 4 января, 2024, 17:26 — ИА Регнум. ВС РФ 4 января отражают атаку ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Спасательная служба города не фиксирует повреждения инфраструктуры, отметил Развожаев. Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, доверять только официальной информации, а также не снимать и не публиковать работу средств ПВО РФ.

Как передавало ИА Регнум, ранее, около 16:40 мск 4 января, Развожаев сообщил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога.

Морской и наземный транспорт Севастополя из-за воздушной тревоги временно прекращает движение, заявили, в свою очередь, в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Кроме того, проезд по Крымскому мосту был временно приостановлен. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

31 декабря в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. Развожаев призывал жителей и гостей города без необходимости не покидать дома в новогоднюю ночь.

3 января над акваторией Севастополя была сбита ракета. Повреждений городской инфраструктуры зафиксировано не было, сообщал Развожаев.