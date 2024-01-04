Севастополь, 4 января, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Пользователи соцсетей, опубликовавшие видеокадры работы ПВО в Севастополе, будут привлечены к ответственности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Юлия Пёрышкина ИА Регнум

«Тех, кто выкладывал видео работы ПВО, которое уже полетело по укропабликам, уже вычисляют органы. Это уголовно наказуемо», — написал он.

По словам Развожаева, атака на Севастополь была самая массированная за последнее время.

По предварительной информации, осколок попал в дом на улице Глухова, там пострадал один взрослый. Осколки также упали в районе Песочной бухты и в Черноречье. Другой осколок обнаружен на улице Генерала Жидилова, а также на набережной Учкуевки.

«По предварительной информации от жителей, упала сбитая ракета в районе частного сектора за СевГУ (Севастопольский государственный университет. — Прим. ред.) и не взорвалась. Туда выехали спецслужбы для проверки информации», — уточнил Развожаев.

Губернатор города также предостерёг жителей от приближения к частям сбитых ракет, посоветовав им сразу звонить на номер 112 в случае обнаружения.

Как передавало ИА Регнум, около 16:40 мск 4 января губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога.

Позже он заявил, что ВС России 4 января отражают атаку ВСУ на Севастополь. Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, доверять только официальной информации, а также не снимать и не публиковать работу средств ПВО РФ. Он отметил, что, по предварительным данным, в результате атаки ВСУ на Севастополь пострадал один человек.

Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. Спасательные службы выехали на место, уточнил он.

Минобороны России, в свою очередь, информировало, что силы противовоздушной обороны уничтожили над Крымским полуостровом десять украинских ракет.