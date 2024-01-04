Севастополь, 4 января, 2024, 16:48 — ИА Регнум. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил 4 января губернатор города Михаил Развожаев.

Александр Полеганько

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Морской и наземный транспорт Севастополя из-за воздушной тревоги временно прекращает движение, заявили, в свою очередь, в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Ранее, 4 января, сообщалось, что проезд по Крымскому мосту временно приостановлен.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорилось в сообщении в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту и подходах к нему.

3 января сообщалось, что в очереди перед Крымским мостом скопилась почти 1000 машин. Позднее количество автомобилей в очереди несколько сократилось.

31 декабря в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. Развожаев призывал жителей и гостей города без необходимости не покидать дома в новогоднюю ночь.

Также в городе был введён режим ограничения использования пиротехники. Её применение повлечёт за собой административную ответственность в виде штрафов. Запущенные в небо салюты или фейерверки создают ложные цели и осложняют работу системы противовоздушной обороны, объясняли городские власти.

3 января над акваторией Севастополя была сбита ракета. Повреждений городской инфраструктуры зафиксировано не было, сообщал Развожаев.