Донецк, 1 января, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Только террористическое зверьё могло обстрелять мирное население в новогоднюю ночь. Об этом 1 января заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале, комментируя обстрел Донецка со стороны ВСУ.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Она напомнила, что в новогоднюю ночь киевский режим обстрелял Донецк, огонь снова вёлся по гражданским объектам, есть убитые и раненые.

«Так могло поступить только террористическое зверьё», — написала Захарова.

Удары по Донецку в канун Нового года

В ночь с 30 на 31 декабря украинские войска четыре раза открывали огонь по городу Донецку. Три снаряда калибра 155 мм по населённому пункту ВСУ выпустили со стороны Карловки в 22:40. Ещё один обстрел зафиксировали через 15 минут. В обоих случаях под удар попал Куйбышевский район столицы ДНР. Ещё три снаряда по этому району украинские войска выпустили в 04:30.

ВСУ 31 декабря также атаковали Петровский район Донецка беспилотниками. Атаку зафиксировали в 13:15 мск. Аналогичное сообщение СЦКК опубликовал 30 минутами ранее: на Петровский район столицы ДНР ВСУ сбросили в 12:45 мск взрывоопасный предмет с беспилотника.

Удары ВСУ по Донецку после наступления Нового года

Украинская армия сразу же после наступления Нового года нанесла очередные удары по Донецку, используя 15 ракет от реактивной системы залпового огня (РСЗО). Так, был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению населённый пункт Кураховка — город Донецк 1 января в 00:10, выпущено 15 ракет из РСЗО.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины в новогоднюю ночь по меньшей мере четыре человека погибли, ещё не менее 13 человек получили ранения.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3856792" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

ВСУ стягивают войска под Донецк

Советник главы ДНР Ян Гагин 31 декабря сообщил, что киевский режим перебросил под Донецк несколько новых подразделений ВСУ, укомплектованных мобилизованными. Гагин уточнил, что почти всех новичков отправили непосредственно на передовую и только небольшую часть прибывших резервов оставили на второй и третьей линиях обороны.

Действия ВС России на донецком направлении

В Минобороны РФ 31 декабря 2023 года проинформировали о том, что на донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, оперативно-тактическая авиация и артиллерия отразили три атаки штурмовых групп 56-й мотопехотной, 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около населённых пунктов Георгиевка и Богдановка ДНР. Было нанесено поражение скоплениям живой силы ВСУ около населённых пунктов Богдановка, Клещеевка, Красное, Курдюмовка и Андреевка ДНР.

Общие потери ВСУ на этом направлении составили до 300 военнослужащих. Также были поражены две боевые бронированные машины, четыре автомобиля. Помимо этого в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и гаубица М119 американского производства.