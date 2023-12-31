Донецк, 31 декабря, 2023, 13:32 — ИА Регнум. ВСУ атаковали Петровский район Донецка беспилотниками, сообщил 31 декабря Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

Атаку зафиксировали в 13:15 мск.

«Донецк (Петровский район): сброшен ВОП с БПЛА», — сообщил СЦКК.

Аналогичное сообщение СЦКК разместил 30 минутами ранее: на Петровский район столицы ДНР ВСУ сбросили в 12:45 мск взрывоопасный предмет с беспилотника.

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