Донецк, 1 января, 2024, 02:40 — ИА Регнум. По меньшей мере четыре человека погибли в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

Ещё не менее 13 человек получили ранения.

ВСУ в новогоднюю ночь нанесли массированный удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по центру Донецка, Калининского и Буденновского районов. Сразу после наступления Нового года они выпустили по столице ДНР 15 снарядов РСЗО.

Кроме того, ВСУ дважды били такими ракетами по городу вечером 31 декабря. В обоих случаях атака совершалась 10 снарядами РСЗО. Украинские военные также выпускали по городу снаряды калибра 152 мм и калибра 155 мм.