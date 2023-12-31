Донецк, 31 декабря, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Киевский режим перебросил под Донецк несколько новых подразделений ВСУ, укомплектованных мобилизованными, сообщил 31 декабря ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Несколько дней назад стало известно, что Киев перебросил под Донецк несколько подразделений. В основном все мобилизованы совсем недавно, без опыта», — сказал он.

Гагин уточнил, что почти всех новичков отправили непосредственно на передовую и только небольшую часть прибывших резервов оставили на второй и третьей линиях обороны.

Как сообщало ИА Регнум, руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов 17 декабря признал, что от насильно загнанных в ВСУ бойцов почти нулевая эффективность даже в тылу, а тем более на фронте. Он также заявил, что в стране больше нет тех, кто бы хотел участвовать в боевых действиях, мужчины ищут способы уклониться от призыва в армию.

Президент России Владимир Путин 19 декабря прокомментировал сообщения, что в украинских войсках бросают раненых при отступлении. Он заявил, что руководство Украины не считает своих бойцов людьми. Глава государства подчеркнул, что Россия не может уподобляться такому.