Донецк, 1 января, 2024, 01:38 — ИА Регнум. Украинские военные сразу после наступления Нового года нанесли очередные удары по Донецку, используя 15 ракет от реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооруженные формирования Украины] по направлению: 00:10 [1 января] — населенный пункт Кураховка — город Донецк: выпущено 15 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

При этом, за несколько часов до этого, 31 декабря в 22:25 и 22:33 по местному времени украинские войска выпустили по городу по 10 реактивных снарядов. Информация о типе применённой РСЗО не утончается.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря ВСУ сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывчатку на бригаду скорой помощи в Донецке. Это произошло в Кировском районе городе. Члены атакованной группы получили сотрясения и контузии.