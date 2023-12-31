Белгород, 31 декабря, 2023, 04:23 — ИА Регнум. Помощник Генерального секретаря Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриша Халед Хиари в ходе заседания СБ ООН в связи с ракетными ударами по Белгороду призвал стороны конфликта прекратить обстрелы населённых пунктов и гражданских объектов.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Мы однозначно осуждаем все нападения на города, посёлки и сёла как на Украине, так и в Российской Федерации. Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны прекратиться немедленно», — заявил Хиари.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления обвинил власти Украины, которые, по его словам, охвачены бессильной злобой и преследуют цель убить как можно больше русских людей. Он подчеркнул, что атака на Белгород вечером 30 декабря является неизбирательным и комбинированным актом терроризма. По мнению Небензи, реакция Организации Объединённых Наций на удар по Белгороду со стороны ВСУ является невнятной, а комментарии пресс-секретаря ООН Стефана Дюжжарика — безликими.

Как передавало ИА Регнум, в субботу вечером ВСУ совершили массированный ракетный обстрел административного центра Белгородской области, в результате которого, по данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, погиб 21 человек, ещё 110 мирных граждан получили ранения, из них 17 детей. Кроме того, повреждения получили 30 многоквартирных домов, три частных домовладения, детский сад, школа и лицей.