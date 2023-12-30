Белгород, 30 декабря, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Ракетный удар Вооружённых сил Украины по Белгороду 30 декабря привёл к гибели 14 человек, из которых трое — дети, сообщил уточнённые данные губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

РИА Новости

«На сегодняшний день 108 человек ранено, из них 15 детей. 5 детей и 12 взрослых находятся в тяжёлом состоянии. 14 человек погибло, трое из них — дети. Я искренне приношу самые глубокие соболезнования всем семьям погибших», — написал он.

Ранее МЧС сообщало о двух погибших детях и 12 взрослых.

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По предварительным данным, от взрывов получили повреждения более 100 автомобилей, из них большинство сгорели полностью. Повреждения получили 22 многоквартирных дома, множество торговых центров, магазинов и других коммерческих объектов. Для устранения повреждений на коммуникациях задействовали аварийные бригады.

Губернатор также отменил массовые мероприятия во всех девяти приграничных муниципальных образованиях, в Белгороде и в Яковлевском городском округе.

Как сообщало ИА Регнум, по обращению России назначили заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом по Белгороду. Оно начнётся в 00:00 31 декабря по московскому времени.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала терактом удар, нанесённый ВСУ по Белгороду. Она заявила о причастности к нему США и Великобритании, координирующих действия Украины, а также стран ЕС, поставляющих оружие Киеву.

СК возбудил уголовное дело по трём статьям после удара ВСУ по центру Белгорода.

В Минобороны России сообщили, что ВСУ использовали кассетные боеприпасы. В ведомстве также пообещали, что преступление ВСУ не останется безнаказанным.

О ситуации в области после ракетной атаки ВСУ доложили президенту Владимиру Путину.