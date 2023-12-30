Нью-Йорк, США, 30 декабря, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Заседание Совета Безопасности ООН в связи с ракетным обстрелом Белгорода назначили на полночь, сообщили 30 декабря в постпредстве России при Организации Объединённых Наций.

Manuel Elias/UN Photo/Global Look Press

«30 декабря в 16:00 по Нью-Йорку (31 декабря, 00:00 по Москве) состоится запрошенное Россией заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами по Белгороду», — говорится в сообщении постпредства в Telegram-канале.

В свою очередь первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил 30 декабря, что провести заседание раньше не получается технически.

Ранее 30 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что теракт в Белгороде станет предметом разбирательства в СБ ООН. В ведомстве заявили, что заседание Совбеза запросила Россия.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 30 декабря ВСУ атаковали центр Белгорода. В результате украинской атаки общее число погибших достигло 14 человек. Позднее губернатор Белгородской области уточнил, что при ударе 108 человек пострадали, включая 15 детей. По его данным, пятеро детей и 12 взрослых находятся в тяжёлом состоянии. О ситуации в области после ракетной атаки ВСУ доложили президенту Владимиру Путину.

В Минобороны России сообщили, что ВСУ использовали кассетные боеприпасы.

СК России возбудил уголовное дело по трём статьям: покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, виновных в ракетном ударе по Белгороду.

В МИД России 30 декабря заявили, что за терактом в Белгороде стоит Великобритания, которая в координации с США подстрекает Киев к террористическим действиям.