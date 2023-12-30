Москва, 30 декабря, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил дело по трём статьям после удара ВСУ по центру Белгорода, сообщили 30 декабря в пресс-службе ведомства.

МЧС России. Кадр из видео

«Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 ст. 105, ст. 105, ст. 167 УК РФ (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества)», — говорится в сообщении.

Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в Белгородскую область следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата ведомства для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Глава СК также поручил установить всех лиц, виновных в ракетном ударе по Белгороду, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы.

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Вечером 30 декабря украинские формирования атаковали центр Белгорода. По последним данным, число погибших при обстреле достигло 14 человек. По информации МЧС, пострадали ещё 108 человек, включая 15 детей. При этом уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что ранения получили 17 несовершеннолетних, среди них четверо находятся в тяжёлом состоянии.

В Минобороны России сообщили, что ВСУ использовали кассетные боеприпасы. В ведомстве добавили, что силы ПВО перехватили большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет попали по Белгороду. В ведомстве также пообещали, что преступление ВСУ не останется безнаказанным.

О ситуации в области после ракетной атаки ВСУ доложили президенту Владимиру Путину.