Белгород, 30 декабря, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил об обстановке в Белгороде после обстрела ВСУ президенту страны Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Завершилось заседание оперативного штаба, где все главы силовых структур доложили о последствиях массированного удара и о мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности», — сообщил глава региона в Telegram-канале.

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По сведениям Гладкова, 108 человек ранены, из них 15 детей, пятеро детей и 12 взрослых — в тяжёлом состоянии, 14 человек погибло, трое — дети. Губернатор принёс свои соболезнования родственникам погибших и пообещал, что наступит возмездие.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 30 декабря ВСУ атаковали центр Белгорода. В результате обстрела повреждения получили около 40 гражданских объектов, включая Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о ситуации в Белгородской области доложили главе государства.

Позже на Украине подтвердили нанесение удара по Белгороду, заявив, что атаку совершили «силы безопасности и обороны Украины». В свою очередь, в Минобороны заявили, что украинская сторона при ударе по Белгороду использовала кассетные боеприпасы. В ведомстве добавили, что российские силы ПВО перехватили большую часть реактивных снарядов, но сбитые осколки попали по городу. Минобороны пообещало не оставить преступление ВСУ безнаказанным.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по Белгороду.