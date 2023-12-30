Москва, 30 декабря, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Российские силы ПВО сбили и перехватили за ночь 32 украинских беспилотника, сообщили 30 декабря в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Дежурные средства противовоздушной обороны, пресекая попытки ВСУ совершить террористическую атаку по объектам на территории России, уничтожили в воздухе и перехватили 32 украинских дрона самолётного типа.

Беспилотники российские силы ПВО сбили над территориями Брянской, Курской, Орловской и Московской областей, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, глава Брянской области Александр Богомаз написал в Telegram-канале о нескольких нападениях на регион со стороны ВСУ с применением беспилотников в ночь на 30 декабря.

Так, вскоре после полуночи он сообщил о двух сбитых над регионах дронах — над Брянском и над Брянским районом.

Спустя 20 минут он сообщил о том, что силы ПВО сбили ещё три украинских дрона. В час ночи губернатор разместил сообщение о том, что над Брянском подразделениями РЭБ уничтожили беспилотник самолётного типа.

Накануне, 29 декабря, российские силы ПВО сбили украинские беспилотники над Брянской, Белгородской, Курской областями.