Курск, 29 декабря, 2023, 06:39 — ИА Регнум. Российские военные сбили ночью 29 декабря в небе над Курской областью украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Полёт дрона удалось прервать, задействовав силы противовоздушной обороны (ПВО).

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 28 декабря власти Севастополя проинформировали, что в небе над морем военные обезвредили по меньшей мере один беспилотник ВСУ. Ближе к утру Минобороны РФ написало, что над территорией Крыма за ночь силы ПВО сбили два украинских БПЛА.

27 декабря стало известно, что государственная корпорация «Ростех» создала новые малогабаритные радиолокационные станции (РЛС), которые могут отражать налётов дронов ВСУ. Глава организации Виктор Чемезов рассказал, что эти устройства устанавливаются на наиболее опасных направлениях, в том числе для защиты российских городов от ударов вражеских БПЛА.