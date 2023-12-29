В Брянской области подразделения РЭБ обезвредили ещё один дрон ВСУ
Богомаз: в Брянской области подразделения РЭБ обезвредили ещё один беспилотник
Брянск, 30 декабря, 2023, 01:16 — ИА Регнум. Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в небе над Брянском, написал в своём Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
Иван Шилов ИА REGNUM
Обломки БПЛА
«Над городом Брянском подразделениями РЭБ уничтожен беспилотник самолетного типа», — отметил он.
Губернатор подчеркнул, что никто не пострадал, и разрушений не зафиксировано. На месте падения дрона, потерявшего управление, находятся оперативные и экстренные службы.
Ранее Богомаз проинформировал о том, что в небе над Брянской областью уничтожили по меньшей мере девять беспилотников.