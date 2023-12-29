Брянск, 30 декабря, 2023, 00:33 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили в небе над Брянской областью два украинских беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в ночью на 30 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Над городом Брянском и Брянским районом работает ПВО Министерства обороны РФ. Уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Богомаз отметил, что, согласно предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. На место падения обломков беспилотников прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

Как передавало ИА Регнум вечером 29 декабря Александр Богомаз сообщил, что российские средства ПВО за сутки уничтожили в небе над Брянской областью четыре дрона Вооружённых сил Украины. Обломки беспилотников упали в Стародубском муниципальном округе, а также на территории Унечского и Навлинского районов.