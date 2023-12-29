Белгород, 29 декабря, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Российские силы ПВО сбили воздушную цель при подлёте к Белгороду, написал 29 декабря губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Александр Полегенько/ТАСС

«Над Белгородом сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель на подлёте к городу», — сообщил Гладков.

Глава Белгородской области добавил, что никто не пострадал и разрушений нет.

Ранее 29 декабря глава Белгородской области сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Вязовое в Краснояружском районе. В результате обстрела в одном из частных домов осколки снаряда посекли забор и хозяйственную постройку, люди не пострадали.

Позже Гладков сообщил об обстреле посёлка Уразово в Валуйском городском округе из РСЗО «Град», в результате чего 20 частных жилых домов получили повреждения. Люди не пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, за прошедшие сутки ВСУ пять раз наносили удары по Белгородской области. В Белгородском районе украинский беспилотник атаковал автомобильный пункт пропуска.

Кроме того, в результате атаки ВСУ с помощью беспилотника мирный житель села Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе получил ранение. Мужчина находился на улице, когда дрон сбросил взрывное устройство.