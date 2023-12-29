Брянск, 29 декабря, 2023, 22:59 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили за день четвертый по счёту украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Брянской областью, написал губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

Он уточнил, что речь идёт о беспилотном разведывательном комплексе.

«Четвертый беспилотный летательный аппарат украинских террористов обезврежен силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Стародубским муниципальным округом сбит беспилотный авиационный комплекс-разведчик», — говорится в сообщении.

Богомаз отметил, что разрушений удалось избежать. Кроме того, никто не пострадал. Он поблагодарил российских военных за уничтожение цели.

Обломки трёх других дронов, сбитых 29 декабря в Брянской области, упали на территории Унечского и Навлинского районов, а также в Стародубском муниципальном округе.

Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря Минобороны России объявило о том, что с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили не менее 10 040 беспилотников противника. Кроме того, за это время они сбили по меньшей мере 558 самолётов и 261 вертолёт ВСУ.

27 декабря стало известно, что государственная корпорация «Ростех» разработала малогабаритные радиолокационные станции (РЛС), защищающие объекты от атак украинских беспилотников. Они могут обнаруживать цели на дистанции до нескольких десятков километров и оперативно передают полученную информацию для поражения вражеских дронов.