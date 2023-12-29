Брянск, 30 декабря, 2023, 00:56 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны Росси сбили над Брянской областью ещё три беспилотных летательных аппарата, заявил в ночь на 30 декабря губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Над Брянском районом сработала система ПВО Минобороны России — сбиты ещё три беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы Брянской области.

Александр Богомаз уточнил, что на данный момент сотрудники оперативных служб устанавливают информацию о последствиях падения обломков БПЛА. При этом, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ночь на 30 декабря губернатор Брянской области сообщил, что над административным центром региона и Брянским районом российские средства ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Он подчеркнул, что в результате падения обломков дронов никто не пострадал.