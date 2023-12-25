Москва, 25 декабря, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Отдельных переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном не планируется. Об этом 25 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Известия/Александр Казаков Никол Пашинян и Владимир Путин

«У них будет прекрасная возможность пообщаться в кулуарах на полях предстоящих мероприятиях», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря пройдёт заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием российского лидера Владимира Путина. Кроме того, президент примет участие в традиционной неформальной встрече глав стран СНГ, которая состоится 25–26 декабря в Санкт-Петербурге.

Накануне, 24 декабря, в Санкт-Петербург для участия в заседании ЕАЭС и саммите СНГ прибыл президент Киргизии Садыр Жапаров.

25 декабря в Санкт-Петербург отправился Пашинян, где он примет участие в заседании ЕАЭС и в неформальном саммите СНГ. Его визит продлится два дня.

В конце ноября Песков сообщил, что в ближайших планах главы государства Владимира Путина нет переговоров с Пашиняном, но напомнил о предстоящих в конце декабря традиционных предновогодних мероприятиях с главами государств СНГ в Петербурге. Как отметил представитель Кремля, они вполне могут пообщаться раньше, если сочтут это необходимым.