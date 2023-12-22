Москва, 22 декабря, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президента России Владимира Путина состоится 25 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 22 декабря пресс-служба Кремля.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Участники заседания, отмечено в сообщении, подведут итоги работы ЕАЭС за год председательства России, рассмотрят актуальные вопросы деятельности Союза и обсудят перспективные направления углубления интеграционных процессов.

«Планируется принятие ряда важных решений и документов, в том числе Декларации о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года», — заявили в Кремле.

Указано также, что 25–26 декабря главы государств СНГ соберутся в Санкт-Петербурге на традиционную неформальную встречу.

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