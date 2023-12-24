Санкт-Петербург, 24 декабря, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров первым прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС и неформальном саммите лидеров стран СНГ. Об этом сообщает 24 декабря пресс-служба администрации губернатора города.

Сайт президента Киргизии Президент Киргизии Садыр Жапаров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

«Губернатор Александр Беглов встретил президента Киргизской Республики в аэропорту Пулково», — говорится в сообщении.

Беглов отметил, что сотрудничество с Киргизией — одно из важных направлений международной деятельности петербургских властей, и назвал важным шагом открытие в сентябре генерального консульства Киргизии в Петербурге.

В прошлом году товарооборот Петербурга с Киргизией вырос до $237 млн, что на 61% больше, чем годом ранее, добавили в Смольном.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря в Санкт-Петербурге пройдёт заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президента России Владимира Путина. На 25–26 декабря запланирована традиционная неформальная встреча глав государств — участников СНГ. Повестка обоих мероприятий будет содержательной, сообщили в Кремле.