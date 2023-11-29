Москва, 29 ноября, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не планирует общаться по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом 29 ноября на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА/POOL/ТАСС Встреча президента РФ Путина с премьер-министром Армении Пашиняном

Официальный представитель Кремля добавил, что такого разговора в планах главы государства в настоящий момент нет.

При этом Песков напомнил, что в конце декабря в Санкт-Петербурге должны состояться традиционные предновогодние мероприятия. Речь идёт о саммите глав государств СНГ.

«Дело в том, что они не будут чисто праздничными, это будут рабочие мероприятия с рабочей повесткой дня. И в случае, если Пашинян туда приедет, а его ждут, так же, как и всех, то будет прекрасная возможность поговорить», ― сказал пресс-секретарь президента.

При этом он не исключил, что главы государств могут пообщаться и раньше, если посчитают это необходимым.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году традиционная неформальная встреча лидеров стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) состоялась в Санкт-Петербурге 26–27 декабря. В ней приняли участие президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и премьер-министр Армении.

Участники саммита подвели итоги работы СНГ за прошедший год, обсудили планы на перспективу, а также затронули актуальные вопросы региональной и международной повестки.

Последний телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялся 20 сентября по инициативе армянской стороны. Главы государств обсудили обстановку вокруг Нагорного Карабаха.

Песков 17 ноября заявил, что Кремль не обладает информацией о намерении Пашиняна принять участие во встречах ЕАЭС и СНГ, которые пройдут в конце года в Санкт-Петербурге.