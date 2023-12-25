Ереван, 25 декабря, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Санкт-Петербург, где примет участие в заседании ЕАЭС и в неформальном саммите СНГ, сообщили 25 декабря в пресс-службе правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Визит продлится два дня: сегодня Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, завтра, 26 декабря, в неформальном саммите СНГ.

Как отметили в правительстве Армении, участники заседания ЕАЭС подведут итоги председательства России в организации в уходящем году. Председательство в ЕАЭС в 2024 году перейдёт к Армении.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-служба Кремля 22 декабря распространила информацию о том, что 25 декабря пройдёт заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президента России Владимира Путина. Кроме того, президент примет участие в традиционной неформальной встрече глав стран СНГ, которая пройдёт 25–26 декабря в Санкт-Петербурге.

Накануне, 24 декабря, в Санкт-Петербург для участия в заседании ЕАЭС и саммите СНГ прибыл президент Киргизии Садыр Жапаров.