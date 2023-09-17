Москва, 17 сентября, 2023, 06:59 — ИА Регнум. Россия ответит на усиление военного присутствия НАТО в Арктике рядом мер, в том числе превентивного характера. Об этом РИА Новости сказал посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

По мнению дипломата, из-за неконструктивной линии Запада и США очевидно усиление военно-политической напряженности в Арктике.

«Курс на укрепление военного потенциала НАТО свидетельствует о превалировании в НАТО силовых сценариев по обеспечению собственной безопасности в ущерб безопасности других стран», — заявил Корчунов.

Как сообщало ИА Регнум, безопасность гражданского судоходства и морской экономической деятельности России по трассе Северного морского пути в Арктике обеспечивает группировка, созданная на основе кораблей соединений Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска присутствуют в Арктике не для демонстрации военной силы, а ради обеспечения безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства по Северному морскому пути.

Россия может использовать уязвимость НАТО в Арктике для того, чтобы установить в этом регионе больший контроль. Такое мнение 8 августа высказал обозреватель американского журнала Foreign Policy Александр Грей.

По словам обозревателя, существенные несоблюдения обязательств рядом ключевых стран — членов НАТО на северном фланге НАТО, и в первую очередь в Арктике, продолжают вызывать тревогу.