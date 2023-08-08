Вашингтон, 8 августа, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Россия может использовать уязвимость НАТО в Арктике для того, чтобы установить в этом регионе больший контроль. Такое мнение 8 августа высказал обозреватель американского журнала Foreign Policy Александр Грей.

Лев Федосеев/ТАСС

По словам обозревателя, существенные несоблюдения обязательств рядом ключевых стран — членов НАТО на северном фланге НАТО, и в первую очередь в Арктике, продолжают вызывать тревогу.

По мнению Грея, альянсу необходимо заставить свои северные государства — члены ограничить доступ для России и Китая в Арктическом регионе, так как они получили в нём большее влияние. Как считает обозреватель, оно может быть использовано Москвой и Пекином против незащищенного фланга НАТО, минимально, по его утверждению, пристывающего в этом регионе.

«Соединённые Штаты и их союзники по НАТО обязаны принять превентивные меры по устранению этой проблемы до того, как ей воспользуется Россия», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о трёх новых оборонных плана альянса. Первый из них предназначен для Севера, Атлантики и Арктики, второй — для Центральной Европы и Прибалтики, третий — для регионов Средиземного и Чёрного морей. По его словам, для их реализации НАТО приведёт в состояние боевой готовности 300 тысяч военнослужащих, а также значительные силы авиации и флота.

Перед этим министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поведение коллективного Запада в Арктике, в том числе попытка распространить на регион влияние НАТО, не вызывает оптимизма, и Москва даст на это ответ. По словам главы МИД, этот ответ будет включать военно-технические действия.

Позднее президент Владимир Путин отметил, что для России Арктика имеет стратегическую важность. По словам государства, этот вопрос включает сферы оборонного характера и ресурсной базы, а также многое другое.