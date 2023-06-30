Москва, 30 июня, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Поведение коллективного Запада в Арктическом регионе, включая попытку распространения на него влияния НАТО, не вызывает оптимизма, и Россия даст на это ответ. Об этом 30 июня заявил на брифинге министр иностранных дел Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM

Россия всегда говорила о том, что в этом регионе нет вопросов с военным решением, и получала согласие других стран — членов Арктического совета, однако аппетиты Североатлантического альянса нарастают, отметил глава МИД.

«Видите — «съели» Финляндию, сейчас ещё пытаются Швецию как-то отговорить «сжигать Кораны», чтобы поскорее её вовлечь в Североатлантический альянс. Эти процессы не вызывают оптимизма. Будем их учитывать своими военно-техническими действиями», — сказал он.

Лавров также назвал Арктический совет одним из «уникальных механизмов развития равноправного, деполитизированного сотрудничества, решения проблем» региона, который ориентировался нужды и интересы коренных малочисленных народов Севера и способствовал развитию экологически чистых производств и маршрутов.

«Многое там делалось и продолжает делаться. Но, к сожалению, деполитизированность этой структуры, которой она всегда отличалась в самые сложные кризисы предыдущих десятилетий, была подорвана, опять же, этой одержимостью западных стран, стремлением Россию изолировать отовсюду», — добавил министр.

В состав созданного в 1996 году Арктического совета вошли Россия, Канада, США, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция. А мае 2021 года председательство в нём перешло к России, однако в марте 2022 года государства-участники объявили о приостановке участия в каких-либо мероприятиях из-за конфликта на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня глава Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров рассказал, что Индонезия готова сотрудничать с Россией в Арктическом регионе для изучения вопросов изменения климата. Он пояснил, что в Заполярье формируется погода, которое влияет на половину земного шара.

Позднее премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил надежду на возвращение к сотрудничеству с Россией в Арктике. Он также назвал важным участие Москвы в разрешении климатических проблем в регионе.