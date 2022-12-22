Москва, 22 декабря, 2022, 16:36 — ИА Регнум. США со своими союзниками оспаривают право России на использование Северного морского пути, одновременно обвиняя Москву в милитаризации Арктики. Об этом начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов заявил 22 декабря на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Иван Шилов ИА REGNUM В Арктике

По его словам, США и их союзники настроены на усиление геополитического противостояния с Россией в Арктике. В Заполярье страны НАТО занимаются укреплением «северного фланга», объясняя это необходимостью «реагировать» на действия России. Альянс ведёт агрессивную кампанию с обвинениями России в милитаризации региона.

«Оспаривается право нашей страны на использование Северного морского пути, что является одним из основных вызовов для безопасности в регионе», — сказал Герасимов.

Он отметил, что российские войска присутствуют в Арктике не для демонстрации военной силы, а ради обеспечения безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства по Северному морскому пути.

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